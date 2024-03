De Caro, il sindaco Pd con la scorta sempre peggio: in foto con la sorella e nipote del boss

184 Visite

Michele Emiliano ha fatto esplodere il caso raccontando un episodio di vent’anni fa, quando lui era sindaco di Bari e Antonio Decaro il suo assessore al Traffico: “Andammo a casa della sorella di Capriati, il boss di quel quartiere, io gli andai a dire vedi che questo ingegnere è assessore mio… quindi se ha bisogno di assistenza te lo affido“.

Parole pesantissime – “frasi fraintese” – che il governatore pugliese ha poi cercato di correggere: “Andai di persona dalla sorella incensurata del boss Capriati, che avevo arrestato e fatto rinviare a giudizio e poi condannare, per farle capire che le cose erano cambiate, quegli atteggiamenti non erano più tollerati, che potevano rivolgersi all’assessore solo con modi civili ed educati (e qui l’iperbole ‘te lo affido se ha bisogno di bere, di assistenza’) visto che si trovava lì per svolgere il suo lavoro”.













