“Gentile direttore le volevo segnalare che da diversi giorni siamo a secco di acqua. Non siamo stati avvisati da nessun amministratore. Nessuno ci ha dato notizie e allo stato attuale brancoliamo nel buio. Vorremmo sapere cosa è successo. Se qualcuno ci aggiorna, non sarebbe male. Come sempre Marano è il paese delle sorprese.”













