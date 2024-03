Napoli nord, la camorra ha cambiato pelle: avanti i colletti bianchi, edilizia e attività commerciali. I magistrati sono ancora fermi al palo, non hanno ancora capito il nuovo sistema

175 Visite

La camorra, a Napoli nord e non solo, ha ormai cambiato pelle. O la sta definitivamente cambiando. La droga, lo spaccio contano, ma non più come prima. In tutto l’hinterland giuglianese e flegreo la storia è chiara: si investe, e tanto, nel mattone, talvolta con la complicità di tecnici, colletti bianchi, affaristi e di qualche politico. Cemento a iosa ovunque, anche approfittando del fatto che alcuni enti ritardano l’approvazione dei nuovi piani urbanistici. Si costruisce ora e si investe prima che scattino le norme di salvaguardia. Operazioni che, almeno apparentemente, sembrano essere tutte lecite. Carte apposto e avanti a più non posso. La camorra usa imprenditori apparentemente puliti, che si muovono bene nei contesti degli uffici tecnici comunali. Ogni comune ha le sue peculiarità. I proventi della droga finiscono nelle case, da vendere e fittare. I soldi devono essere ripuliti e non è più tempo di banche e paradisi fiscali: il mattone resta sempre il mezzo più sicuro. Non solo case, ma anche ristoranti, bar e alberghi. Il riciclaggio dei soldi sporchi viene quasi tutto trasferito in attività commerciali. E’ un fiorire di locali, almeno da 4-5 anni, in tanti comuni. Le forze dell’ordine e i magistrati sono ancora alle prese con la vecchia camorra, che usa le baby gang o i giovanissimi per il piccolo spaccio e per altri “brutti servizi”. E’ il colletto bianco ora a prevalere e i geometri, gli architetti, gli ingegneri che se ne fottono dell’odore dei soldi. I magistrati non sono ancora sul pezzo: pensano ancora ai vecchi sistemi, racket e spaccio, che ancora esistono. Ma il futuro è segnato: camorra liquida, attività, commercio, case, appartamenti, cose su cui il cittadino comune non riflette e per le quali non prova fastidio. Anzi, si rallegra per la nascita di fiorenti attività. Racket e spaccio invece fanno infuriare il cittadino comune. L’economia, a Napoli nord, area giuglianese e flegrea e non solo, ormai gira così.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews