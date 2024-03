Annunziata (PD): “Bene l’annullamento della quarta linea del Termovalorizzatore di Acerra”

68 Visite

“L’annullamento della quarta linea del Termovalorizzatore di Acerra, annunciata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, va nella giusta direzione. Una decisione che rappresenta una vittoria significativa per l’ambiente, la salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini di questa area” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico.

“Ora bisogna completare in tempi rapidi i lavori per la realizzazione dei siti di compostaggio nelle varie zone della regione, così da avere un ulteriore abbattimento dei costi per il trasferimento dell’umido fuori dalla Campania” – conclude Annunziata.