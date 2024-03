MARANO, LA VOCE DEL CITTADINO: “RIFIUTI AD OGNI ANGOLO E TARI PIU’ ALTA D’ITALIA, ISTITUZIONI DISINTERESSATE TOTALMENTE”

Ormai che in periferia il degrado e l illegalità fossero ormai all’ordine del giorno a causa dell’abbandono in cui versa ormai da anni si sapeva. Ma che cittadini incivili ed illegali volessero fare nascere una nuova discarica proprio nella via più centrale di Marano ci fa comprendere come l’abbandono, l’incuria, il disinteresse delle istituzioni verso la nostra città ormai è totale. Questo è quello che sta accadendo al Corso Europa, nel Largo situato allo altezza delle scale che conducono alle scuole e dove da mesi non c è più illuminazione, ed al buio accade che mentre persone anziane inciampano e cadono, altri fanno i loro porci comodi. E quindi, come nel vecchio fare west, ognuno agisce come vuole, a danno di tutti, e spesso nell’ illegalità. Eppure basterebbero maggiore sorveglianza, anche videocamere e cartelli di divieto di scaricare rifiuti.

Questo è un nuovo problema che sta sorgendo ormai un po’ dappertutto. Fra poco Marano sarà sommersa di rifiuti di ogni genere nonostante paghiamo la TARI più cara d’Italia!