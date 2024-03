Calvizzano, la storia di “Furia”: il randagio scappato dal canile e tornato in città

Voglio condividere con voi questa storia. Qualche settimana fa il Comando di Polizia Municipale di Calvizzano ha ricevuto una segnalazione da una cittadina circa la presenza di un cane randagio che circolava nella zona di case sparse. I caschi bianchi dell’ente dopo la notizia, hanno subito allertato il dipartimento veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord. Successivamente il cane è stato accalappiato dai veterinari dell’Asl e trasportato al canile convenzionato con il Comune. Poi è stato Microchippato e sterilizzato. Dopo diversi giorni il cane si è reso autore di un qualcosa di al quanto incredibile. Ha prima distrutto la rete di recinzione, una volta fuori dalla gabbia ha superato il muro di cinta del canile e da Castelvolturno è riuscito a ritrovare la via di “casa”. È tornato nuovamente a Calvizzano. E in questi giorni è stato avvistato in alcune strade del paese, ogni qualvolta viene avvicinato da qualche soggetto che non riconosce subito si mette in fuga e riesce a scappare. In sintesi potremmo descriverlo come un animale affezionato al suo territorio, al suo paese, a volte pensiamo che solo noi umani siamo legati alla città di provenienza e invece ci sono anche animali che per ritornare da dove sono venuti farebbero follie, proprio come ha fatto questo randagio. Certo è un cane molto scaltro, abile ma gli riconosciamo il senso di appartenenza che sappiamo da ora essere non solo una prerogativa degli uomini e delle donne. Ogni storia insegna qualcosa e questa è senz’altro una di quelle. Il nome adatto per lui? Furia. Al momento la Polizia Municipale e l’asl stanno monitorando la situazione.