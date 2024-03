Quarto, la Polizia Metropolitana ritrova una Citroën C3 rubata a Qualiano nel 2022: era stata reimmatricolata in Polonia. Sarà restituita al legittimo proprietario

142 Visite

In seguito a un’attività info-investigativa, funzionari e agenti della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinati dal Comandante Lucia Rea, hanno scoperto – nel territorio del comune di Quarto – e posto sotto sequestro un’auto con una falsa targa polacca risultata rubata nell’ottobre del 2022 a un uomo di Qualiano. La vettura, una Citroën C3 immatricolata per la prima volta in Italia nel 2018, del valore di circa 12mila euro, sarà restituita al legittimo proprietario.

Non si fermano le indagini della Polizia Metropolitana alla ricerca dei veicoli “fantasma”.

Ufficiali e agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, coordinati dal Comandante Lucia Rea, hanno rinvenuto – nel territorio del comune di Quarto – un altro veicolo oggetto di furto, regolarmente immatricolato in Polonia.

Questa volta a finire sotto la lente degli investigatori è stata un’autovettura Citroën C3. A seguito di un’attività info-investigativa, dopo un’accurata analisi gli operatori della Polizia Metropolitana hanno scoperto che i dati identificativi dell’auto erano stati contraffatti: gli agenti sono, quindi, riusciti a individuare il telaio originale del veicolo, immatricolato per la prima volta in Italia nel 2018 e risultato poi rubato a Qualiano nell’ottobre del 2022.

L’autovettura, del valore attuale di circa 12mila euro, è stata sottoposta a sequestro penale e dopo gli ulteriori accertamenti, disposti dalla Procura della Repubblica di Napoli, verrà restituita al legittimo proprietario, un uomo di Qualiano.

Sono in corso ulteriori indagini da parte delle donne e degli uomini del Corpo di piazza Matteotti per cercare di risalire all’intera organizzazione.













