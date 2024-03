226 Visite

Dopo la vasca da bagno, il frigorifero. Si fa sempre più allarmante la situazione al passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, a Pompei, ai confini con Scafati. Ieri sera qualcuno ha lasciato un frigorifero sui binari: il macchinista non è riuscito a frenare in tempo e il treno ha impattato in pieno l’ostacolo.













