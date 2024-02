Giorno del ricordo, Meloni: “Per me Basovizza è luogo del cuore”. Mattarella: “Sbaglia chi minimizza”

83 Visite

Cerimonia solenne davanti al monumento dedicato alle vittime della foiba di Basovizza, vicino a Trieste. Partecipano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha deposto una corona d’alloro davanti al monumento, e il vicepremier Antonio Tajani.

“10 febbraio, nel Giorno del Ricordo il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia”, scrive sui social la presidente del Consiglio, che poi sarà alla stazione centrale, binario 1, per l’inaugurazione del “Treno del Ricordo”.

“Sono venuta molte volte qui, da ragazza, quando farlo era essere additati, accusati, isolati. E sono tornata da adulta a celebrare finalmente quel giorno del ricordo che spazzava via una volta per tutte la congiura del silenzio che per imperdonabili decenni aveva avvolto la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo nell’oblio dell’indifferenza” ha detto la presidente del Consiglio nel suo intervento, ricordando che “sono venuta diverse volte nella mia vita, qui a Basovizza, a rendere omaggio a questo sacrario e ogni volta me ne sono andata con qualcosa di più nel cuore, è un luogo del cuore che dona sempre qualcosa di prezioso, una immagine, una emozione una storia da raccontare”.

Mattarella: “Minimizzare quanto accadde è un affronto alle vittime”

Tentare di negare o minimizzare quanto accadde è “un affronto alle vittime e un danno alla coscienza” dell’Italia. Così ieri il capo dello Stato, Sergio Mattarella , nella commemorazione al Quirinale delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano e giuliano-dalmata: i quasi ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle fenditure carsiche dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale.

A Firenze vandalizzata per la seconda volta la targa dedicata alle vittime

In un giorno di ricordo e dolore arriva però da Firenze una notizia altrettanto dolorosa: la targa in memoria delle vittime delle Foibe, nella piazza dedicata ai martiri dell’Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso, è stata vandalizzata. La targa era stata ripristinata pochi giorni fa dopo un precedente vandalismo. Ci sono indagini della polizia e della Digos per risalire ai colpevoli. Sono state acquisite immagini dalle telecamere pubbliche.













