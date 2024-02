Casavatore. Alloggi popolari di via Concezione: assegnato appartamento ai parenti del boss

65 Visite

Residenti a Casandrino e senza graduatoria, il comune gli riassegna lo stesso appartamento da cui furono sfrattati. L’assegnataria, residente fino a qualche mese fa a Casandrino e quindi secondo alcuni non legittimata a chiedere l’assegnazione di un alloggio nel comune di Casavatore, dove tra l’altro era stata già sfrattata per morosità, sarebbe riuscita ad ottenere in breve tempo la residenza. Tra l’altro, dubbi verrebbero sollevati anche sull’assenza di una graduatoria per certificare i nomi degli ulteriori legittimi assegnatari.

Vincenzo Angrisani













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews