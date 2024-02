Marano, il giallo dell’ultima donna da piazzare in giunta. Fuori gioco D’Oriano, sarà una criminologa

164 Visite

Giovanna D’Oriano non sarà assessore della giunta Morra. Non è lei la prescelta dal primo cittadino, che invece punta su un’altra donna, verosimilmente segnalata dal gruppo Fiola, esperta in fondi e organizzazione e pianificazione dei servizi. Una criminologa (e questo ha fatto sorridere non pochi), questo circola ormai da tempo negli ambienti comunali.

Ora bisogna capire una sola cosa: questa professionista sarà di stretta nomina sindacale o sarà affibbiata al trio Coppola-Di Marino-Guida in modo da prendere due piccioni con una fava? Possibile che alla fine, come abbiamo sempre scritto, per Di Marino e gli altri si individueranno altre strade per “accontentarli”. Di Marino, volente o nolente, alla fine potrebbe cedere e accettare.













