Sì della Consulta albanese al patto con i migranti

Un voto a Tirana fa crollare il castello di carte della sinistra italiana sui migranti. La Corte costituzionale albanese si è espressa in favore dell’accordo tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Edi Rama per la realizzazione di centri di accoglienza dei migranti in Albania. La Consulta di Tirana ha respinto il ricorso di costituzionalità che era stato presentato il mese scorso dai deputati del Partito democratico all’opposizione albanese, dando così di fatto il via libera al Trattato con l’Italia sui migranti. L’intesa è passata con 5 voti favorevoli e 4 contrari, riporta la stampa locale.













