Napoli: pistola pronta all’uso, casco e maschera. Carabinieri arrestano 45enne

Questa notte a San Pietro a Patierno i carabinieri della locale stazione hanno effettuato, insieme ai militari del reggimento Campania, una perquisizione nell’abitazione di Salvatore Fattore*, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – che era già sottoposto agli arresti domiciliari – dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina.

Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca “Tanfoglio” cal. 9×21 con matricola abrasa e 15 proiettili nel caricatore e un colpo in canna. Sequestrati anche un casco da moto modello “semi jet” ed una mascherina (tipo soft air) trovati insieme alla pistola.

L’arma, il casco e la mascherina saranno sottoposti ai dovuti accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

*nato Napoli 07.02.1978













