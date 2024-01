Gratteri a Qualiano, il Sindaco di Calvizzano Pirozzi: “La sua presenza trasmette speranza”

116 Visite

“Stasera ho ascoltato le parole del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri alla presentazione del libro “Il Grifone” in una scuola media di Qualiano e sono rimasto colpito. Ha trasmesso messaggi di speranza, i suoi discorsi, i suoi consigli e la sua sapienza rappresentano davvero un valore aggiunto per l’intera comunità partenopea e campana, siamo orgogliosi di poter beneficiare sui nostri territori di una presenza come la sua.” – lo afferma in una nota, il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, al termine del convegno “Le mafie e il progresso tecnologico” tenutosi alla scuola media statale Verdi di Qualiano.

“Tantissimi studenti hanno ascoltato le parole di Gratteri. Il Procuratore ci ha spiegato come le mafie si stanno evolvendo sempre di più e come stanno spostando il loro interessamento: ovvero non uccidono ma preferiscono fare business, avvalendosi anche delle più sofisticate tecnologie. Gratteri ha anche ricordato ai giovani che intraprendere le strade della criminalità non conviene e che è fondamentale sostenerli con educazione, valori sani e tanta istruzione. Saremo onorati se Gratteri presentasse il suo libro anche nelle scuole di Calvizzano e realizzasse un convegno simile che ritengo essere di estremo valore e formativo per tutti coloro che lo seguono. – ha così concluso il primo cittadino di Calvizzano.













