Napoli e provincia, violenza come in Sudamerica: ora lo dice anche il presidente della Corte d’Appello

Il fenomeno delle “stese”, le sparatorie in strada, “avvicina il nostro territorio ai paesi sudamericani, più che a quelli occidentali” ed è ancora diffuso. Nonostante un calo del numero complessivo rispetto all’anno scorso, il gangsterismo urbano resta “profondamente allarmante per la collettività, talvolta messa in pericolo con rischi per incolpevoli passanti”.

Cita anche l’agguato di corso Arnaldo Lucci con oltre 80 colpi di pistola e il ferimento di una innocente pensionata, la relazione del presidente reggente della Corte di Appello di Napoli Eugenio Forgillo redatta alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si celebra sabato a Castel Capuano.













