BOOM DI INTERDITTIVE ANTIMAFIA. FERMATE DALLA PREFETTURA DI NAPOLI ALTRE 7 AZIENDE EDILI, DI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI LAVORI PUBBLICI

Ancora interdittive da parte della Prefettura di Napoli. Sono state fermate l’Ades Srl con sede legale in Torre Annunziata, le Società Cooperative Seridan e San Gennaro, entrambe con sede legale in Quarto, la S.A.L.I.N. Costruzioni, Edil Rubby Srl ed Edil Forte Srl, queste ultime con sede legale in Casoria e infine la Insieme Servizi Cimiteriali Srls con sede in Boscotrecase. Si tratta in particolare di società che operano prevalentemente nel settore edile, dei lavori stradali, fognari e dei servizi funebri e cimiteriali. E’ il 13 provvedimento adottato dall’Ufficio Territoriale di Governo di Napoli e firmato dal Prefetto Michele di Bari.

Resta inteso che i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Napoli vengono emessi sulla scorta di indagini e informative delle forze dell’ordine, in relazione ad imprese che sono o possono essere – nel loro operato – condizionate da soggetti in qualche modo contigui o organici al crimine organizzato. Le aziende coinvolte possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.













