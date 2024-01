Pozzuoli, bimbo affetto da disabilità e diritto allo studio. Il sindaco: “Ci stiamo adoperando”

64 Visite

Con riferimento alle notizie pubblicate dagli organi di informazione, in merito alla vicenda del bambino con disabilità frequentante il Plesso Vittorio Emanuele dell’IC4 Pergolesi di Pozzuoli, la mia amministrazione si sta adoperando, in collaborazione con l’ASL, per risolvere in maniera definitiva la situazione e garantire il diritto allo studio al bambino e la giusta tranquillità alla famiglia.

Mercoledì 24 gennaio, su richiesta del Comune di Pozzuoli, l’ASL ha convocato la commissione per valutazione integrata per la definizione di quanto necessario porre in essere a tutela e supporto dello stesso per la frequenza scolastica e la salvaguardia del diritto allo studio. Mi duole constatare che, un processo che intendevamo mantenere riservato, per lavorare, insieme, alla risoluzione di un problema concreto, ci imponga oggi di precisare quanto fatto e di respingere accuse totalmente infondate.

Parlare di “rimpallo di responsabilità” e strumentalizzare il dolore di una famiglia e la salute di un bambino pur di criticare l’amministrazione è quanto di più aberrante possa succedere.

Stiamo lavorando, come sempre, seriamente e in silenzio, per garantire il diritto allo studio di questo bambino e di tutti gli studenti della città, in sinergia e con grande collaborazione con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews