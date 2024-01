San Giorgio a Cremano. Inaugurato il secondo asilo nido comunale

67 Visite

Inaugurato il secondo asilo nido comunale in città. Si tratta del micronido in via San Martino, nella struttura conosciuta come “ex rudere”, che il Sindaco, d’accordo con l’assessore Giuseppe Giordano ha voluto riconvertire ad edificio scolastico per i bimbi da 0 a 3 anni. L’asilo nido ospiterà 23 bambini suddivisi in lattanti, divezzi e semidivezzi, mentre gli educatori saranno 10 coordinati da una psicologa. L’edificio di circa 500 mq interni e un’area esterna, prevede anche una zona comune per genitori e bambini e la sala medica, oltre naturalmente alle tre sezioni in cui sono allestite culle, giochi e arredi.

Il metodo educativo utilizzato è il “metodo Malaguzzi”, lo stesso dell’asilo in via Pini di Solimene che è già un’eccellenza della provincia di Napoli. Il metodo prevede le tre A: ambiente, autonomia, avventura; predilige l’utilizzo dei materiali naturali e consta di un laboratorio delle emozioni e uno d’inglese.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre al Primo Cittadino, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, la giunta, il consiglio comunale e i genitori che hanno già effettuato l’iscrizione e che da lunedì 21 gennaio potranno già portare i propri figli all’asilo. Rispetto alle iscrizioni per i restanti posti disponibili, è possibile recarsi direttamente presso la struttura dove la coordinatrice fornirà tutte le informazioni necessarie. In particolare questo micronido coprirà la parte sud del territorio, ma a breve inizieranno anche i lavori del terzo asilo nido, quello in via Brodolini, che servirà un’ulteriore porzione di famiglie residenti in quella zona e ospiterà circa 60 bimbi. San Giorgio a Cremano diventerà così l’unico comune in provincia di Napoli ad avere tre asili nido comunali.

“Siamo molto orgogliosi di questo micronido perché è una promessa che avevamo fatto alla città – ha detto il Sindaco – e l’abbiamo mantenuta e perché stiamo implementando sempre più i servizi educativi sul territorio, mantenendo inalterata la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Siamo consapevoli che gli asili nido sono una risorsa preziosissima, sia per sostenere la genitorialità che per un corretto e sano sviluppo della socialità e dell’educazione dei bambini ed è per questo che intendiamo coprire l’intero territorio, mettendoci in ascolto delle richieste delle famiglie sangiorgesi”.

