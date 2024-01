MARANO, TEMPO DI LIQUIDAZIONI PER LE PERFORMANCE RAGGIUNTE DAL PERSONALE COMUNALE. ECCO GLI IMPORTI PER GLI ANNI 2019 E 2021

233 Visite

Tempo di liquidazioni per le performance dei dipendenti comunali per gli ani 2019 e 2021. Le determine di liquidazione (sempre prive dei nominativi dei beneficiari e sempre per motivi di privacy) sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Per le performance organizzative degli anni in questione, calcolati su determinati parametri, i dipendenti del settore lavori pubblici (non dirigenti) intascheranno complessivamente all’incirca 7500 euro, da distribuire tra 11 dipendenti per l’anno 2019 e 14 per il 2021;

per i dipendenti del settore tributi, invece, 9372 euro, così distribuiti: 819 euro per l’anno 2019, poco più di 8400 per l’anno 2021;

il personale di ragioneria, 3700 euro per l’anno 2021 e poco più di 400 euro per l’anno 2019;

al personale delle politiche sociali, invece, andranno 9900 euro all’incirca per il 2021 e 919 euro per l’annualità 2019;

per il personale amministrativo, avvocatura e demografico, inoltre, 2438 euro per il 2019 e 19mila 370 euro per l’anno 2021;

per il personale del IV settore 3187 euro per il 2021 e 364 euro per il 2019;

238 euro, infine, per l’anno 2019 per il personale non dirigente titolare di posizione E.Q.

Aggiorneremo l'articolo nel caso dovessimo accorgerci che vi sono altre voci e liquidazioni che al momento non abbiamo individuato o notato sul sito dell'Ente. Se ci fosse sfuggito qualcosa, invitiamo il personale amministrativo interessato a comunicarcelo attraverso i numeri redazionali o l'apposita mail. Gli importi pubblicati sono da suddividere tra i vari dipendenti.













