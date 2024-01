MARANO. AVEVAMO RAGIONE NOI: NON FINANZIATO IL PROGETTO DA 1 MILIONE DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 4 STRADE. SMENTITE LE PANZANE DI PENNIVENDOLI E CONSIGLIERI MAL INFORMATI

E alla fine avevamo ragione noi. La Città Metropolitana di Napoli ha ammesso ma non ha finanziato il progetto del Comune di Marano per i lavori di messa in sicurezza dei seguenti assi viari: corso Mediterraneo, corso Umberto I, via Merolla e via Marano Pianura.

Non arriveranno dunque 1 milione e 192 mila euro a differenza delle “fesserie” scritte da un

“giornale” vicinissimo all’Amministrazione Comunale, da sempre invischiato nelle beghe peggiori della politica locale.

E ora cosa diranno i “consiglieri di maggioranza” che si erano affrettati a scrivere una nota stampa (senza firmarsi) per stigmatizzare coloro che avevano dato correttamente una notizia (sul mancato finanziamento), stranamente, poi rettificata poche ore dopo dalla Città Metropolitana. Resta il sospetto sul perché un ente istituzionale di tale importanza abbia prima escluso il progetto di Marano, poi lo abbia riammesso e nel giro di pochi giorni l’abbia definitivamente escluso. A pensar male si fa peccato ma qualche volta si indovina.

Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo per rientrare nel budget stanziato dalla Città Metropolitana per il Parco Progetti del Piano Strategico 2023-2025. Marano, Lettere, Procida e Pomigliano sono fuori, dentro, invece, Calvizzano e Quarto.

Per Morra tre settimane da incubo: i continui intoppi agli impianti idrici, l’arrivo degli ispettori del Mef in municipio, la bocciatura del finanziamento da parte di città metropolitana, la pantomima sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

E in futuro chissà cos’altro?…

Per gli scettici la determina con la quale è stata disposta l’esclusione del Comune di Marano è la n. 5 del 02-01-2024 che pubblichiamo: