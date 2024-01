376 Visite

Il colpo che ha ucciso la povera Concetta Russo, nata a Napoli il 1 luglio del 1978, è partito da un’abitazione di Afragola. Rinvenuto e sequestrato il proiettile, calibro 380 che era in casa. Le indagini dei carabinieri proseguono. La donna lascia il marito e due figli maggiorenni. La famiglia era in vacanza ad Afragola. L’orrore non ha risparmiato la povera Concetta.













