Corso Marianella: accoltella il compagno a seguito di una lite. La Polizia di Stato trae in arresto una 47enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Scampia, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti, in supporto ad una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, presso un’abitazione di corso Marianella per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, unitamente a personale della Squadra Mobile e del Commissariato Arenella, sono entrati nell’appartamento in questione, completamente a soqquadro, dove hanno sorpreso una donna con gli indumenti ancora intrisi di sostanza ematica ed in evidente stato di alterazione psicofisica accertando che la stessa, a seguito di una lite, aveva ferito il proprio compagno all’addome con un coltello, rinvenuto nel locale.

Per tali motivi, una 47enne russa è stata tratta in arresto per tentato omicidio.













