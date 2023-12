Marano, un campo di pallavolo nei terreni bonificati del Segrè

145 Visite

Al liceo scientifico Segré di Marano dagli ultimi mesi del 2022 si è lavorato per la bonifica di circa 800 metri quadrati di terreno occupato da rovi per poter essere poi trasformati in campi di pallavolo. Infatti su questo terreno retrostante l’edificio verranno programmati campi per attività sportive. Dopo il trattamento del suolo che ha visto l’impiego di manodopera specializzata per la trasformazione di area abbandonata in campi sportivi, l’Istituto avrà raggiunto duplice obiettivi, il risanamento di un’area degradata e la creazione di campi da gioco per le attività motorie degli alunni. I lavori avvalendosi di finanziamenti FESR Laboratori Green, sono stati sovvenzionati interamente con fondi del Liceo.

In seguito al livellamento dell’intera area è stato realizzato l’impianto di irrogazione e la semina della prima erbetta che é stata tagliata periodicamente. L’ultimo taglio è stato effettuato a dicembre. Poiché un prato dopo la semina non va utilizzato per circa un anno, al fine di consentire l’irrobustimento del manto erboso, si prevede che buona parte della superficie interessata sarà impiegabile per attività sportive a partire dal mese di maggio 2024. La rivalutazione dell’ area all’ interno del perimetro della scuola e la sua trasformazione in campi sportivi é stata voluta fortemente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Lina Varriale, donna di scuola capace e competente che fa del proprio lavoro un vangelo certosino di abnegazione verso gli alunni e il territorio in cui opera, con instancabile progettualità che da lustre alla nostra cittadina.

Michele Izzo













