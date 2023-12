MARANO, TRE SCUOLE E UNO STADIO COSTRUITI SUI TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI. ORA TOCCA INDENNIZZARE PALAZZO SAN GIACOMO E SARANNO DOLORI. GRAZIE A SINDACI E ALLE GIUNTE CHE HANNO AVALLATO IL DISASTRO

334 Visite

I disastri compiuti da sindaci e giunte (democristiane e comuniste) tra gli anni Ottanta e Novanta andrebbero studiati nelle scuole di Marano. Purtroppo, ancora oggi, tanta gente non sa o finge di non sapere: sono gli amici degli amici di quelli che, anche con il loro voto e sostegno, hanno rovinato la città.

Il Comune di Marano, soccombente in sede di Tar e alle prese con l’imminente o comunque possibile arrivo di un commissario ad acta che faccia rispettare la sentenza, ha avviato con una delibera, un atto di indirizzo, l’iter per l’eventuale acquisto della aree (tra via Arafat e via Falcone) in cui furono costruite strade, tre scuole e lo stadio comunale senza le necessarie procedure espropriative nei confronti del Comune di Napoli, titolare di quei terreni. Il Comune di Marano – che è già in default finanziario – dovrà dunque indennizzare Napoli per milioni di euro. La delibera della giunta Morra dà mandato al funzionario del settore lavori pubblici dell’ente cittadino di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti, visto che non è possibile, per la loro importanza, abbattere le opere pubbliche già realizzate e restituire i suoli al legittimo proprietario, ovvero il Comune di Napoli.













