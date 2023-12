Meteo Natale, temperature miti e gelate notturne

76 Visite

Regna l’incertezza sul meteo dei giorni che porteranno al Natale. A dare un aggiornamento sulle previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci, che ricorda che “nei prossimi giorni le condizioni meteo risulteranno in generale asciutte e miti, ma proprio per il periodo delle Feste la previsione infatti si fa più incerta e rimangono tutt’ora aperte le porte per possibili irruzioni fredde e nevicate. Per gran parte della prossima settimana non sono attese grosse sorprese, un robusto anticiclone che occuperà il Mediterraneo Occidentale, spingendosi fin sulla nostra Penisola. Almeno fino a venerdì 22 il tempo rimarrà quindi sostanzialmente asciutto, fatta eccezione per qualche piovasco all’estremo Sud tra mercoledì 20 e giovedì 21”. L’esperto ricorda che il freddo si farà sentire, a volte anche con punte di gelo, soprattutto nelle ore notturne, mentre durante il giorno le temperature “delle ore centrali del giorno saranno insolitamente miti, con temperature pomeridiane in crescita, giorno dopo giorno, diffusamente al di sopra della norma specie intorno a metà settimana. Una situazione meteo, dominata dall’alta pressione, su cui sembrano concordare tutti i principali modelli previsionali”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews