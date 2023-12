Marano, perdita idrica e rubinetti a secco. L’ennesimo guaio in via IV Novembre. Ma al Comune si balla come se si fosse sul Titanic

125 Visite

L’acqua manca nelle case, quelle a ridosso del cinema Lily, per una perdita. E’ l’ennesimo, l’ennesimo intoppo nel sottosuolo. Acqua che va in fumo mentre manca nelle abitazioni, da stamani. E al Comune, invece, si discute di assessorati, gettoni di presenza, con uffici comunali che ogni giorno sono pieni, zeppi di soggetti non autorizzati che chissà cosa chiedono, chissà che guardano e vogliono. Cosa cercano? La canzone è sempre la stessa: cemento, permessi di costruire, sanatorie per abusi. Si informano, buttano l’occhio, sondano il terreno con i dipendenti comunali. Una storia infinita, la solita da 50 anni. Anche in via Corree di sopra si segnalano diversi problemi di adduzione idrica, da giorni. Tante strade ancora chiuse, tanto traffico. Isola ecologica chiusa, strade non illuminate, stadio chiuso, differenziata al palo, Il sindaco, come un disco rotto, suona sempre il solito spartito: non ci sono soldi, non ci sono soldi.













