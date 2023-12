La voce dei cittadini. Villaricca, auto in sosta e piazza di spaccio. “Qualcuno ci aiuti”

90 Visite

Gentile direttore

Volevo metterla a conoscenza di una piaga che attanaglia la strada in cui viviamo, Via Enrico De Nicola Villaricca.

i problemi sono due:

– il primo problema è di carattere logistico , in quanto in via Enrico De Nicola Villaricca vi sono numerose auto in sosta ,senza polizza assicurativa e in evidente stato di abbandono, parliamo di decine di vetture.

non abbiamo lo spazio necessario per sostare sotto le nostre abitazioni.

– il secondo problema è di carattere di sicurezza del territorio.

notiamo continui passaggi di scooter che sostano per spacciare, in alcune occasioni anche di giorno.

purtroppo la nostra strada (via Enrico de Nicola, Villaricca) si presta a questo tipo di Take Away in quanto è a forma di U , quindi con due accessi,che all’occorrenza utili come via di fuga.

mi aspetto un vostro pronto intervento su entrambi i temi, secondo noi legati ,in quanto le auto abbandonate danno la possibilità di deposito e il degrado aiuta questo tipo di attività.

Distinti saluti

dei cittadini stanchi di subire passivamente.













