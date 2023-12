Lavoratori Ipercoop Afragola e Nola, Nappi e Rescigno (Lega): la Regione ha fallito, intervenga Governo per dare risposte a crisi occupazionale

77 Visite

“Preso atto del fallimento della Regione al tavolo aperto per scongiurare il licenziamento dei 150 dipendenti dell’Ipercoop di Afragola e di Nola, e in seguito alla richiesta delle sigle sindacali, siamo certi che con l’intervento del Governo e del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, arriveranno risposte all’ennesima crisi occupazionale che si registra nei nostri territori. De Luca e i suoi, in questi otto anni non hanno fatto altro che girarsi dall’altra parte anche quando si tratta di difendere i lavoratori e le loro famiglie. Se non sono in grado di agire a causa della propria incapacità, possono sempre imparare dalla precedente Amministrazione regionale, quella di centrodestra, che con l’Assessorato al Lavoro ha affrontato e risolto questioni del tutto analoghe a quelle che si ripropongono drammaticamente oggi”. Così in una nota congiunta il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, e il commissario provinciale di Napoli, Carmela Rescigno.













