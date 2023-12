Giugliano, vigilia di derby con la Casertana. De Rosa in campo fin dal primo minuto?

108 Visite

Il capitano De Rosa in campo fin dal primo minuto? E’ l’unico dubbio di formazione in casa Giugliano. I tigrotti di Valerio Bertotto affronteranno lunedì al Pinto la lanciatissima Casertana di Cangelosi, attualmente terza in classifica. Una sfida apertissima che si giocherà a porte chiuse. “Non ho ancora deciso se rientrerà De Rosa – ha sottolineato Bertotto nel corso della conferenza stampa di ieri al De Cristofaro – Ho ancora diverse ore per fare le ultime valutazioni. Non abbiamo giocatori infortunati: sono tutti arruolabili e quindi ho l’imbarazzo della scelta”.













