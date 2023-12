Vertenza Ipercoop Afragola. Sole 365 presenta proposta d’acquisto per assorbire i 150 dipendenti a rischio licenziamento

142 Visite

Si apre uno spiraglio per i 150 lavoratori della Coop di Afragola a rischio licenziamento. Dal tavolo organizzato in Regione Campania dall’Assessore al Lavoro è emersa un’offerta di Sole 365 per l’acquisizione del negozio, che risulta chiuso dall’ottobre del 2022. La prossima settimana si terrà un nuovo incontro per effettuare ulteriori valutazioni, ma pare che il gruppo partenopeo sia intenzionato a reintegrare tutti i lavoratori in cassa integrazione. I tempi sono stretti perché la fine della Cig è il 31 dicembre 2023, ma si sta valutando anche una proroga dei termini per arrivare a una soluzione definitiva del problema.













