ITALIA VIVA NAPOLI, MASCOLO: SEGRETERIA PROVINCIALE AI NASTRI DI PARTENZA, NOSTRO OBIETTIVO È DARE RAPPRESENTANZA CONCRETA ALLE COMUNITÀ DEL NAPOLETANO

“L’obiettivo che ci siamo dati è quello di radicare il partito su tutto il territorio di Napoli, non per perseguire una crescita fine a sé stessa, ma per formare e selezionare una classe dirigente che sia all’altezza delle esigenze delle nostre comunità e che possa dare risposte concrete alle istanze dei cittadini.” È quanto ha dichiarato Marianna Mascolo, neo eletta segretaria provinciale di Italia Viva, in occasione della prima riunione della Direzione provinciale che si è tenuta l’altro ieri a Napoli.

“Abbiamo messo insieme – ha aggiunto Mascolo – una squadra qualificata e competente con alle spalle un bagaglio significativo di esperienza, sia dal punto di vista politico che tecnico. È nostra intenzione lavorare in stretta sinergia con i consiglieri regionali di Italia viva, che si sono fin qui distinti per una straordinaria capacità di dare rappresentanza alle istanze delle comunità locali.”

“Nei prossimi giorni daremo il via sul territorio napoletano ad una serie di incontri tematici. La nuova direzione di Italia Viva vuole raccogliere quelle indicazioni che serviranno ad elaborare un programma di interventi espressione delle tante specificità che caratterizzano le nostre comunità.”

“L’auspicio – chiude Mascolo – è che la nuova segreteria provinciale di Italia Viva possa essere uno strumento di supporto concreto per chi amministra la cosa pubblica ai vari livelli istituzionali e sia il luogo nel quale cresce e si forma una nuova classe dirigente capace di dare risposte tangibili e di disegnare un futuro di crescita e sviluppo per l’intera comunità partenopea “.

Della segreteria provinciale faranno parte: Tina Ambrosio, Annamaria Argentino, Luisa Liguoro, Luigi Desena, Marco Nicotra, Nicola Mangiapia, Giuditta Simonetti, Giuseppe Bove, Silvio Rigotti.













