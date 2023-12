Pozzuoli, gli studenti sospesi saranno volontari della Caritas

62 Visite

Attività sociali in alternativa alle sospensioni. Gli studenti dell’Isis “Tassinari” svolgeranno servizio di volontariato alla Caritas Diocesana di Pozzuoli con attività nei laboratori, mensa, distribuzione viveri e vestiti e nel Poliambulatorio.

È stato firmato in questi giorni il protocollo d’intesa tra il direttore della Caritas Diocesana diacono Alberto Iannone, il dirigente scolastico del Tassinari professoressa Teresa Martino e il rappresentante della Pastorale Scolastica diacono Massimo Lepore.

L’intento dell’Istituto è il recupero educativo – civico in caso di sospensione. La scuola predisporrà un programma operativo individuale. L’attività sarà monitorata e saranno coinvolti i genitori. La Caritas, oltre ad affiancare i ragazzi durante le ore previste dal servizio, provvederà a certificare l’esito del percorso. L’attività del progetto che vede insieme la scuola e la Chiesa sarà inserita nel regolamento d’istituto.

Non è la prima volta che la Caritas di Pozzuoli e l’Isis “Tassinari” collaborano per iniziative di questo tipo. La Caritas – area pastorale della Diocesi di Pozzuoli – ha una funzione prevalentemente pedagogica che si concretizza in attività e servizi gratuiti offerti alle persone fragili dal territorio. Un’opera-segno della Caritas è il Centro San Marco in via Roma a Pozzuoli, proprio nei pressi del “Tassinari”. All’interno della struttura si svolgono attività che coinvolgono operatori, medici volontari, volontari e i giovani del Servizio Civile Nazionale.

Nel Protocollo è richiamata la Legge Quadro sul Volontariato, la n. 266 del 1991, la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici.

