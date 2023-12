MARANO, AL COMUNE SBARCA IL PRIMO DEI DUE ISPETTORI INVIATI DAL MINISTERO PER VERIFICHE SUGLI ATTI

284 Visite

Si è insediato stamani, o comunque lo farà nelle prossime ore, il primo dei due ispettori inviati a Marano dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ispettori inviati per verifiche contabili e amministrative degli ultimi cinque anni di attività del Comune di Marano. Le verifiche pertanto si focalizzeranno sugli atti delle giunte Visconti, dei commissari prefettizi e, seppur per cinque sei mesi, sugli atti di Morra. Sono tante le cose da analizzare: a partire dalla scandalosa vicenda del Giudice di Pace ad alcune determine per affidamento lavori e per consulenze e incarichi. Vi aggiorneremo di volta in volta.













