Meloni, superbonus: “Il più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori e bande di criminali”. Poi le parole sul patto di stabilità

Il superbonus “è stato il più grande regalo mai fatto dallo stato italiano a truffatori e bande di criminali, lasciando invece gli italiani in un mare di guai: spero che prima o poi venga fatta luce”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica dopo il dibattito alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Più del 30% delle decine di miliardi di euro spesi per il superbonus sono finiti a banche e intermediari finanziari, che anche per questo hanno realizzato profitti record”, ha spiegato. “Per non parlare delle frodi clamorose, solo nelle ultime settimane ne sono state scoperte per quasi un miliardo, risorse tolte a sanità, trasporti, famiglie e tutto quello che poteva essere più utile – ha aggiunto -. Qualcuno prima o poi, più che dare consigli agli altri dovrebbe fare i conti con la propria coscienza. Chissà se prima o poi si vorrà fare luce su questa questione”.

Revisione del bilancio pluriennale europeo, guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, allargamento dell’Ue, migranti. Nelle comunicazioni alla Camera, Giorgia Meloni tocca le principali questioni all’attenzione del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì a Bruxelles. Un Consiglio “importante nel quale mi aspetto decisioni coraggiose – confessa la premier -. L’Italia farà sentire la sua voce”. A tenere banco nell’Aula di Montecitorio, tuttavia, sono la riforma del Patto di stabilità e crescita, il Mes, il superbonus, e anche la postura dell’Italia al tavolo con l’Europa.

Su quest’ultimo punto, in particolare, la presidente del Consiglio sostiene che in politica estera è fondamentale “saper dialogare con tutti, e penso che questo sia anche il modo per dare all’Italia un ruolo da protagonista”. “Mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore Mario Draghi per il fatto che c’era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron – sottolinea quindi nel corso delle repliche -. Mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente. Io penso che la politica estera non sia fatta di fotografie, penso che l’Europa non sia a tre”. Parole che la stessa premier spiega a margine della discussione in corso in Aula: “Non è un attacco a Draghi, ma al Pd che come al solito pensa che tutto il lavoro che il presidente del Consiglio Draghi ha fatto si riassuma nella fotografia con Francia e Germania. Non è la foto con Macron e Scholz che determina il lavoro di Draghi. Lui non c’entra niente, anzi ho rispettato la sua fermezza di fronte alle difficoltà che aveva nella sua maggioranza. Il suo lavoro non si può risolvere in una fotografia accanto ai leader di Parigi e Berlino”.

Per quanto riguarda la riforma del Patto di stabilità, tema formalmente non all’ordine del giorno del vertice di Bruxelles, Meloni ricorda che il governo è impegnato da mesi “in condizioni negoziali certamente non semplici”. “Se, nonostante una trattativa difficilissima, la partita è ancora aperta – aggiunge – è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione del governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio seria”. L’Italia, precisa quindi, “non chiede una modifica delle regole per poter spendere senza freni o per sperperare risorse senza controllo, ma perché è consapevole di un contesto, nel quale l’Ue si trova ad operare, che è ancora da considerarsi eccezionale e necessita di una governance adeguata a quel contesto eccezionale”. La posizione definitiva dell’Italia, aggiunge, andrà presa quando si capirà dove si è fermata la trattativa. “Dobbiamo tenere aperte tutte le opzioni – ammette -. L’unica cosa che io non sono disposto a fare è dare il mio assenso a una riforma del Patto di stabilità che non questo governo, ma che nessun governo italiano potrebbe in futuro rispettare”.

