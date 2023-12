Marano, “mesate ai killer di Siani: ridotte le pene in appello a Del Core, Cappuccio e ai loro figli. 16 anni al cognato del “Barone”

324 Visite

“Mesate ai familiari degli assassini di Siani”, sconti di pena nel processo di appello per Armando Del Core e Ciro Cappuccio (5 anni e 4 mesi), accusati di ricettazione aggravata dal favoreggiamento mafioso. In primo grado avevano rimediato condanne a 9 anni di reclusione. La Corte d’appello di Napoli, terza sezione, ha ridotto anche le condanne nei confronti dei loro figli: 2 anni e 8 mesi per Salvatore Cappuccio, a fronte dei sei inflitti nel primo grado, e dieci anni per Nicola Del Core (primo grado 16 anni). 16 anni di reclusione per Michele Marchesano, cognato del boss Giuseppe Polverino (primo grado 18 anni), 10 anni per Luigi Esposito e 10 anni (a fronte dei 16 inflitti in primo grado) per Raffaele Ruggiero. Collegio difensivo composto da Onofrio Fioretto (per Cappuccio junior), La Rosa e Lepore (per Del Core), Esposito e Valentino (per Marchesano), Dello Iacono (per Esposito Luigi).













