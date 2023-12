Sciopero, Nappi (Lega): Landini viene a farsi il weekend a Napoli

87 Visite

“Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione ma è inconcepibile che venga sistematicamente usato come arma politica e con mera strumentalizzazione, senza tenere conto dei pesanti disagi che si provocano a pendolari, studenti, lavoratori. Bene ha fatto il vicepremier Matteo Salvini ad agire con la precettazione e a sottolineare che situazioni indegne come quelle registrate nelle scorse ore, non saranno più tollerate. Per l’ennesimo weekend lungo Landini stavolta ha scelto Napoli. Lo invitiamo a riflettere sulle condizioni drammatiche in cui, su tutti i fronti i suoi amici della sinistra, in questi 10 anni, hanno precipitato il territorio campano e i suoi abitanti. Resta una domanda: Landini fa ancora il sindacalista o opera direttamente come parte del blocco di potere che lavora a federare Pd e M5S?”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













