Napoli, tenta di sedare una lite: 19enne accoltellato

Un 19enne di Massa di Somma (Napoli) è stato portato ieri in tarda serata alla clinica Villa Betania (Napoli Ponticelli) per una coltellata ad una mano. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che sono intervenuti, il giovane sarebbe intervenuto per sedare una lite tra coetanei all’interno di un centro scommesse di Massa Di Somma. Durante la colluttazione sarebbe stato colpito da una coltellata alla mano. E’ stato dimesso con 8 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica.