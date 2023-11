Marano, beni confiscati: finanziato il progetto di Città Metropolitana per l’edificio di via Merolla: diventerà uno spazio di incontro socioculturale per i giovani

252 Visite

L’Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale ha ammesso a finanziamento 4 progetti presentati dalla Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del PNRR, per la realizzazione di centri antiviolenza per donne e bambini, case rifugio o per asili nido o micronidi, nei beni confiscati alla camorra siti nei comuni di Nola, Marano, Torre del Greco e Melito.

Nello specifico saranno oggetto di riqualificazione:

1. Il Bene sito in Nola – Frazione Piazzolla – Centro antiviolenza;

2. Il bene sito in Melito di Napoli, via Gandhi – centro antiviolenza;

3. Il bene sito in Torre del Greco, via Purgatorio – Centro antiviolenza;

4. Il bene sito in Marano di Napoli, via Merolla – spazio di incontro socio culturale per i giovani.

La Città Metropolitana, per ciò che attiene Marano, ha ottenuto € 451.636,47. Cifra cospicua che servirà a valorizzare l’intero stabile, attualmente in disuso. L’aggiudicazione dei lavori è prevista per il 30 giugno 2024, termine ultimo previsto dal PNRR. E’ stato, altresì, sottoscritti dall’Agenzia per la coesione territoriale e dal Soggetto attuatore Città Metropolitana di Napoli gli Accordi di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al progetto

Proprio oggi in Consiglio Metropolitano sarà ratificata la delibera di variazione di bilancio per l’iscrizione delle cifre sui relativi capitoli di entrate e di uscita.

Il Comune di Marano non ha avuto alcun ruolo in questa vicenda. L’iter è stato avviato dalla Città Metropolitana poco più di un anno fa. Lo scriviamo per quei “creduloni”, che talvolta prendono per buono tutto ciò che diffonde la stampa di “regime” o amica del primo cittadino.













