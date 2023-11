Morte Giulia, Izzo: “Orrori figli di una società senza più riferimenti, giovani abbandonati a loro stessi”

La morte di Giulia Cecchettin per mano di un suo coetaneo Filippo Turetti ha accesso i riflettori sui sentimenti e le emozioni dei giovani oggi e più in generale dell’ uomo del 21 secolo. Sulla drammaticità del femminicidio si è aperto un ricco dibattito e da più parti viene evidenziata la necessità nelle nostre scuole di studiare e riconoscere i sentimenti e le emozioni. Ma la sola introduzione della disciplina alla conoscenza delle emozioni a scuola non può essere e non é la panacea alla risoluzione del drammatico problema. Altre sono le problematiche che hanno prodotto questi odiosi e gravissimi reati contro la donna, in primis l’abbandono dei giovani a loro stessi, privi di punti di riferimento e di guide. Lasciati a da soli con l’uso snodato dei dispositivi elettronici che vengono usati senza controllo dai primi anni di vita. Spesso si sente dire da parte dei genitori racchiusi nel loro egoismo: “guarda come è bravo il mio piccolo ad usare il cellulare”, affermazione, questa che inorgoglisce , mentre dovrebbe far inorridire. Un genitore attento alla crescita dei propri figli dovrebbe essere presente con dialoghi e scambi di idee continui, nel solco della guida genitoriale quale dovrebbe essere il ruolo dei genitori. Invece, oggi il genitore tende ad essere l’amico dei propri figli spesso sfociando nell’essere il “sindacalista sciocco” che sa dire tanti si e pochi no. Il problema è si l’educazione dei ragazzi a scuola ma passa attraverso quella della famiglia che é il primo nucleo in cui si basa la educazione e la formazione dei ragazzi. Lo Stato, la scuola non possono sostituirsi alla famiglia che é la prima fucina di formazione e di educazione per i ragazzi. Prima dell’ inserimento della disciplina e motivazionale nelle scuole c’è un bisogno pressante di una seria politica per la famiglia con l’accompagnamento di questa con figure specialistiche capaci riallacciare i nodi sfilacciati del nucleo familiare.

Michele Izzo vicepreside Socrate-Mallardo.