Contrastare la criminalità, oggi più che mai. Ritornano le COnSErve NOSTRE del Centro Nazionale Sportivo Fiamma

Da terra di camorra a Terra di Legalità: la riqualificazione dei beni sottratti alla criminalità ed il reinserimento sociale di soggetti fragili promuove l’economia sociale contro l’economia criminale.

Il percorso di Agricoltura sociale, etica e biologica che coinvolge volontari, ortisti, professionisti in un lavoro che va ben oltre la produzione di frutta ed ortaggi ma diventa una Visione del Mondo, un Presidio di Legalità che dalla terra promuove un riscatto sociale e culturale.

Il progetto COnSErve NOSTRE nasce dalla necessità di diffondere il più possibile i principi che guidano la nostra associazione: Comunità, Partecipazione, Solidarietà, Cura dell’ambiente.

L’iniziativa, articolata e migliorata in questi anni con la prospettiva di affermarsi in un progetto economico duraturo e capace di garantire dignità ai tanti soggetti fragili coinvolti, come i ragazzi diversamente abili che confezionano i cesti e gli utenti in area penale che coltivano i terreni sottratti alla camorra, offre la possibilità a chi condivide la nostra lotta di sostenere questo progetto anche solo con un piccolo sostegno e vi offrirete l’occasione di gustare le COnSErve NOSTRE, coltivate in modo sano e biologico ma che hanno un sapore in più, il sapore della giustizia.













