Marano, primi mal di pancia in maggioranza. La mossa Carandente non è piaciuta a diversi fedelissimi di Morra, che preferiscono per ora non uscire ufficialmente

I primi mal di pancia dell’era Morra, il sindaco comunista-chitarrista-cantante, che sembra essersi dimenticato numerose cose annunciate in campagna elettorale, sono ufficialmente partiti. Mal di pancia interni alla sua maggioranza, seppur ufficialmente non palesati, relativi alla recente nomina di Luigi Carandente quale vicesindaco della giunta. Carandente aveva fatto parte già della disciolta amministrazione Visconti (sciolta per camorra). Pur passando all’opposizione, era finito ugualmente – causa parentele alquanto particolari – nel decreto di scioglimento per camorra dell’ente. Nulla di penalmente rilevante a suo carico, ma comunque – secondo tanti, e anche alcuni consiglieri di Morra – sarebbe stato forse il caso di non inserirlo nell’attuale squadra di governo. Morra, invece, dopo aver tergiversato qualche mesetto, alla fine ha accontentato il rampollo dei Carandentes e anche il fido Giovanni Porcelli da Mugnano. Gli effetti della nomina di Carandente (ma non solo) si vedranno, forse, nei prossimi mesi o anni. Ora si attende la nomina dell’assessore in quota Pasqualino Coppola e Lorenzinho Di Marino. E quando avverrà, anche per questa vicenda ci sarà da scrivere eccome. Noi il consiglio a Matteo glielo abbiamo dato ad inizio consiliatura: dimettiti in fretta, trovati una scusa qualunque, hai tutto da guadagnarci. Ma lui, il sindaco, non ascolta i buoni consigli.













