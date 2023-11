Milei: “Il mio piano sarà uno shock ma l’Argentina decollerà”

99 Visite

Da poco eletto come nuovo presidente dell’Argentina, Javier Milei ha dichiarato in un’intervista le sue prossime intenzioni alla guida del Paese. Tra queste, ha fatto sapere che il suo esecutivo realizzerà “un forte aggiustamento fiscale verso un azzeramento diretto del deficit finanziario”. La promessa del neopresidente è che l’Argentina tornerà “solvibile perché pagheremo il debito” da 45 miliardi di dollari più interessi col Fondo monetario internazionale (Fmi). “Sarà uno shock, non ci sarà gradualità”, ha dichiarato.