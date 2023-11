Quarto, alloggio occupato riconsegnato a un’anziana. La casa, però, è stata devastata dagli abusivi

78 Visite

E’ stato riconsegnato ufficialmente oggi l’alloggio popolare che era stato occupato illegalmente a un’anziana del rione 219. Gli occupanti abusivi, pochi giorni fa, avevano restituito le chiavi dell’appartamento al Comune, che nella mattinata di oggi le ha consegnate alla donna. Presente il sindaco Antonio Sabino e il deputato Francesco Emilio Borrelli. L’alloggio, tuttavia, è stata danneggiato e vandalizzato in larga parte. La legittima assegnataria è la mamma dell’uomo che qualche mese fa, sempre nel medesimo rione di Quarto, aveva dato alle fiamme una donna, poi deceduta in ospedale, dopo una lite per un parcheggio.













