Napoli, raffica di interdittive antimafia: la Prefettura ferma 6 imprese

Interdittive antimafia, raffica di provvedimenti per aziende di Napoli e provincia. La prefettura ha fermato, nel mese di novembre, la CARBUROIL, con sede a Napoli, CRC S.R.L., con sede a Napoli; Deliguò S.R.L., ristorante con sede a Napoli; DV OIL S.R.L., con sede a Napoli (carburanti); MG PETROLI SRL, con sede a Napoli (carburanti) e la PIZZERIA NAPOLI con sede a Napoli.

Le interdittive antimafia sono provvedimenti amministrativi che vengono emessi sulla scorta di indagini e informative delle forze dell’ordine, in relazione ad imprese che sono o possono essere – nel loro operato – condizionate da soggetti in qualche misura contigua o organici al crimine organizzato. Le aziende coinvolte possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.













