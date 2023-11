Giornata mondiale vittime della strada, a Marano oggi una fiaccolata per organizzata dai familiari. “Strade più sicure, basta con la mattanza”

147 Visite

Le mamme vittime della strada oggi, 19 novembre, nella giornata mondiale delle vittime della strada, hanno organizzato una fiaccolata in ricordo dei loro cari. La fiaccolata partirà alle ore 17,00 da via Padreterno 37, nei pressi del parco delle Rose e di concluderà nella Parrocchia S. Ludovico d’Angiò dove alla presenza delle autorità militari e civili verrà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime della strada celebrata dal parroco Don Ciro Russo; la fiaccolata è stata voluta fortemente dalle mamme dei giovani morti sulle strade della nostra cittadina. La Signora Michela, mamma di Giuseppe, e la mamma di Salvatore, vittime della strada, facendosi portavoce di tutte le famiglie che hanno avuto un familiare morto sull’asfalto invitano i cittadini a prendere parte alla fiaccolata per dare voce a chi non la ha, affinché la “mattanza” della strada abbia fine, con strade sicure che mettano in condizione gli automobilisti ad avere una guida consapevole.













