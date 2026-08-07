Ancora blackout nella notte: l’area nord di Napoli non può più essere lasciata al buio

Sono le 2:10 della notte e, ancora una volta, Villaricca e numerosi Comuni dell’area nord di Napoli stanno subendo l’ennesimo blackout e continui cali di tensione. Una situazione ormai intollerabile che continua a creare enormi disagi a famiglie, attività commerciali, professionisti e persone fragili.

L’Associazione Idee e Concretezza ricorda che in data 28 luglio ha trasmesso una PEC a E-Distribuzione S.p.A., rappresentando le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e chiedendo chiarimenti sulle cause dei continui disservizi, oltre a un piano concreto di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete elettrica.

A oggi, nonostante quella formale richiesta, i blackout e le interruzioni della fornitura continuano a interessare Villaricca e numerosi Comuni dell’area nord di Napoli, dimostrando come il problema sia tutt’altro che risolto.

L’Associazione rinnova con forza la richiesta a E-Distribuzione S.p.A. affinché fornisca risposte chiare e tempestive ai cittadini e renda noto quali interventi intenda adottare per garantire un servizio stabile, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio.

Non è più accettabile che, soprattutto durante il periodo estivo, migliaia di cittadini siano costretti a convivere con continui blackout e sbalzi di tensione che compromettono la qualità della vita, arrecano danni alle attività economiche, mettono a rischio apparecchiature elettriche e rendono ancora più difficile la quotidianità di tante famiglie.

L’Associazione Idee e Concretezza continuerà a monitorare la situazione e a rappresentare con determinazione le istanze della cittadinanza, affinché venga finalmente individuata una soluzione definitiva a un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno.

I cittadini dell’area nord di Napoli non possono continuare a vivere nell’incertezza. L’energia elettrica è un servizio essenziale e deve essere garantita in modo continuo, sicuro ed efficiente. È il momento delle risposte, degli interventi concreti e del rispetto dovuto a un intero territorio che da troppo tempo attende una soluzione definitiva.