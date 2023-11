NOTTE BIANCA DI PORT’ALBA, ACAMPORA (PD): “SARO’ AL FIANCO DEI LIBRAI E SOSTENGO L’IDEA DELLA STRADA DEI LIBRI”

44 Visite

Porta’Alba ad oggi resta uno dei luoghi più iconici di Napoli, oltre

che snodo importantissimo del mondo della Cultura e del Commercio in

Città.

Per non disperdere questo immenso e prezioso patrimonio è partita una

campagna di sensibilizzazione, promossa dagli stessi librai e dalle

attività commerciali, con un’annessa petizione per salvare la “strada

dei libri” e l’Evento “Port’Alba White Night”, nel corso del quale –

oltre le iniziative promosse dai commercianti di zona in previsione

delle festività natalizie – verrà effettuata una raccolta firme a

sostegno dell’iniziativa che si pone l’obiettivo di non far più

sentire soli coloro che rappresentano un grande patrimonio collettivo.

Ci sarà anche il Capo Gruppo PD del Consiglio Comunale di Napoli,

Gennaro Acampora il quale ha dichiarato: “Prendo spunto dal manifesto

della Notte Bianca a Port’Alba per ribadire e rilanciare il messaggio

dei commerciati, ovvero che Port’Alba non è solo passato ma anche

presente. Nel corso degli anni più volte sono arrivati segnali

d’allarme e grida d’aiuto per la salvaguardia di un’area così

importante della nostra Città. E’ arrivato il momento di rispondere

con i fatti. Ed è per questo che venerdì 17 novembre sarò anch’io al

fianco dei librari e di tutte le attività commerciali della zona.

E’ quanto mai importante preservare e tutelare quello che rappresenta

un luogo preziosissimo di arte e cultura della nostra Città. Ci

vediamo venerdì sera a Port’Alba, la (nostra) via dei librai da

tutelare e sostenere”

#senzasosta #immagiNapoli #GennaroinConsiglio

Gennaro Acampora, Capogruppo PD Comune di Napoli













