Marano, omicidio Passaro: sconto di pena in appello per Giuseppe Polverino. “Cancellato l’ergastolo”

108 Visite

Delitto Passaro (foto in basso), sconto di pena per il boss Giuseppe Polverino: in appello ‘o Barone ha rimediato 20 anni di carcere a fronte dell’ergastolo preso in primo grado. Santino Passaro fu ucciso a Marano, nei pressi della scuola Amanzio, nel lontano 2008. L’esecutore materiale, secondo gli inquirenti, fu Raffaele D’Alterio. L’auto su cui viaggiava il killer era guidata da Salvatore Simioli. Polverino aveva ammesso nel processo di primo grado le sue responsabilità. Ha ottenuto in appello il riconoscimento delle attenuanti generiche. Passaro Santino, operaio, fu ammazzato perché avrebbe intrattenuto (ma non ci sono mai state conferme ufficiali in merito) una relazione con una donna di un affiliato al clan Nuvoletta coinvolto nel delitto di Giancarlo Siani.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews