Colpo esterno dell’Aktis Acquachiara: battuto l’Arechi ed espugnata la Vitale di Salerno

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

Continua a crescere l’Aktis Acquachiara che, su un campo sempre caldo e difficile, conquista, con pieno merito, i primi tre punti del torneo. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei violano la Vitale regolando 12-10 la Bricobros Arechi. Così come nel derby della scorsa settimana anche oggi i biancoazzurri dimostrano di avere la tempra dei leoni indomabili che iniziano bene il match, giocano una pallanuoto tanto bella quanto dinamica e, anche quando vengono raggiunti e sorpassati, non perdono mai la lucidità, si riorganizzano e, a furia di strappi in serie, trovano la fuga vincente. A decidere le sorti di un confronto giocato a viso aperto dalle due contendenti il break di 3-0 con cui il sette in calottina scura prende definitivamente il largo ribaltando l’ultimo vantaggio dei padroni di casa firmato da Iannicelli. Apre le danze il bolide dalla distanza scagliato da Di Leva, le chiude la stilettata mancina di Aiello. La bella prova collettiva di un gruppo nel quale ciascuno dei quattordici giocatori a referto apporta un contributo importante alla causa non deve però distogliere dal fatto che il cammino di questo gruppo passa dal duro lavoro quotidiano e la strada è ancora lunga. Oggi, però, è doveroso fare i complimenti a tutti. Alla fine del match prendono la parola il presidente Porzio, mister Fasano e i protagonisti della serata.

Le dichiarazioni di Franco Porzio, presidente dell’Aktis Acquachiara: “Vittoria meritata in un campo difficile contro una squadra fisica, tignosa e che venderà cara la pelle contro qualsiasi avversario. A Salerno non sarà facile vincere. Sono molto contento per la prova della squadra. Si vede che c’è ancora molto da lavorare ma sono orgoglioso della prestazione del gruppo. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi e a mister Fasano”.

Le dichiarazioni di Walter Fasano, allenatore dell’Aktis Acquachiara: “Sono contento perché oggi abbiamo fatto veramente una bella partita, siamo rimasti concentrati fino alla fine e siamo stati sempre in vantaggio. I ragazzi stanno crescendo e mi sono piaciuti sotto il punto di vista della maturità, parola grossa per un gruppo che ha meno di vent’anni come età media. Come dico sempre non ci esaltiamo e non ci deprimiamo di fronte a vittorie o sconfitte però siamo contenti ed è benzina preziosa per lavorare. Questa squadra mi dà tanto e sono convinto che nell’arco del campionato ci saranno ancora partite così”.

Le dichiarazioni di Ciro Alvino, capitano dell’Aktis Acquachiara: “Siamo partiti molto forte come al solito, ci siamo fatti recuperare così come successo con l’Ischia. Abbiamo vinto questa partita tre volte, ci sono disattenzioni difensive che non dobbiamo commettere però il gruppo non ha mai mollato e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Complimenti a tutti, abbiamo messo un piccolo mattoncino per il prosieguo del campionato”.

BRICOBROS ARECHI-AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000 10-12 (1-3; 4-3; 2-2; 3-4) BRICOBROS ARECHI: V. Mastrangelo, B. Longo, A. Paglietta 1, P. Carrella, C. De Sio 3, A. Ragosta 2, L. Albano, G. Gregorio 1, P. Nina 1, M. Vuolo 1, P. Iannicelli 1, A. Apicella, F. De Totero, F. Maiorano. All. Baviera AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, D. Cielo, M. Fortunato 2, E. S. Adam 1, G. Amato, G. Di Leva 1, F. Angelone, M. Aiello 2, M. De Florio 1, D. De Gregorio 2, C. Angelone 1, G. Giello 2, D. Chianese, B. Vivace. All. Fasano Arbitri: Baretta e Rondoni

Credits Gaetano Nardone













