Pallanuoto, il Posillipo fa suo il derby contro la Rari Nantes Salerno

COMUNICATO STAMPA C.N. POSILLIPO

C.N.Posillipo – Check Up Rari Nantes Salerno 6-5 (1-1;2-1;3-1;0-2)

Posillipo: Izzo, Somma 1, Angelone, Rocchino 1, Mattiello, Aiello , Tubic, Cuccovillo , Briganti , Radojevic 2, Picca, Saccoia 2 , Spinelli, Serino. All.Brancaccio

Salerno : Taurisano, Luongo 1,Fortunato, Sanges, Parrilli 1, Gallozzi,Vrbnjak 1,Gallo 1,Presciutti,Bertoli, Goreta 1, Pica, Vassallo,Maione.All.Presciutti

Arbitri: Navarro-D’Antoni

Straordinario quarto successo consecutivo per il Posillipo che, in un intenso derby, si impone sulla Rari Nantes Salerno per 6-5.

I rossoverdi dominano per tre tempi, nel finale la formazione ospite ha l’occasione di pareggiare ma l’ottima prestazione difensiva della squadra di Brancaccio permettr al Posillipo di salire a quota 12 in classifica.

Nel primo quarto le due squadre non riescono a trovare la rete per quasi sette minuti. Il primo gol della partita è di Salerno con Vrbnjak a 1:19 dal primo intervallo. Il Posillipo non concretizza le superiorità numeriche ma, sull’ultima azione del quarto, Radojevic segna il rigore della parità, 1-1.

Nel secondo tempo segna subito il Posillipo con Somma, in superiorità, Spinelli si supera in un paio di occasioni e Radojevic, con uomo in più, riesce a realizzare il 3-1 a metà parziale. Torna a segnare il Salerno con l’ex Gallo, pali colpiti da entrambe le parti, dopo due tempi il risultato è sul 3-2.

La ripresa si apre con il gol di Saccoia che vale il 4-2, il Posillipo tiene in difesa e Rocchino, in controfuga, trova il gol del 5-2 a 2:39 dall’ultimo intervallo, timeout Salerno. Torna al gol la Rari Salerno con Goreta che concretizza la superiorità ma il Capitano Saccoia, a 12 secondi, segna il 6-3 dopo tre tempi.

Nell’ultimo periodo segna subito Parrilli in superiorità, Luongo accorcia per il -1 dopo 2 minuti. Grande tensione in acqua, Spinelli e Taurisano compiono grandi interventi, traverse per entrambe le formazioni. A 25 secondi dalla fine timeout per la Rari Salerno per organizzare l’ultimo attacco, ma Spinelli è ancora una volta miracoloso per ben due volte. Il derby è rossoverde, finisce 6-5 per il Posillipo.

Il Posillipo giocherà la prossima partita sabato 18 novembre, alle ore 15,00 in trasferta sul campo dei Vice Campioni d’Italia dell’AN Brescia.

Dichiarazione Brancaccio, tecnico del Posillipo: “E’ stato un derby bello, intenso, combattuto. Ci sono state poche espulsioni, tanta fisicità ed era ovvio che alla fine calasse il ritmo della gara. Faccio i complimenti alla squadra, i ragazzi hanno tenuto molto bene nel finale, riuscendo a mantenere il vantaggio. Stiamo lavorando bene, arrivano i risultati ma dobbiamo continuare così. E’ stato bello, per tutti, vedere tanta gente alla Scandone. Fa bene al nostro sport.”

Photo Pier Capano













